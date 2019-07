Topchef Lieven Lootens en Utopia Events serveren nog twee weekends ‘Dinner with the queen’: uniek bloemendiner met een boodschap Anthony Statius

13u51 0 Dentergem Wie had ooit gedacht dat bloemen zo lekker konden zijn? Lavendelbloemen en Oost-Indische kers als aperitiefhapje en daarna Oosterscheldekreeft gewikkeld in courgettebloesem, het zijn unieke smaken die je niet meer loslaten. Gilles De Backer van Utopia Events en topchef Lieven Lootens van ’t Aards Paradijs beloven met ‘Dinner with the queen’ een unieke ervaring in plukweide Purfruit in Oeselgem.

Dinner with the queen is niet zomaar een etentje in de gezonde buitenlucht. Voor Lieven Lootens zijn vuur aansteekt, krijgen de gasten eerst een rondleiding van Bart Van Parijs in zijn plukweide Purfruit in Oeselgem. Initiatiefnemer Gilles De Backer van Utopia Events koppelt lekker eten subtiel aan klimaatbewustzijn en het pop-upevenement staat dan ook volledig in het teken van de bloemen en de bijen. Een deel van de opbrengst gaat naar de aanplanting van ‘bijenvriendelijke’ bomen en nieuwe bijenkasten voor imkers.

Open hooischuur

De weg naar Purfruit is al een beleving op zich. Een kronkelend jaagpad leidt de bezoeker naar een groen eiland op de grens van Oost- en West-Vlaanderen. Vlinders en bijen fladderen lustig rond, terwijl de gasten een welkomstdrankje krijgen in de tuin. Een gin- of rum-tonic met honing zet de toon voor latere culinaire ontdekkingen. Maar eerst nog een woordje uitleg van Bart Van Parijs, een Gentenaar die verliefd werd op een stuk grond in Oeselgem en er zijn droom waarmaakte: een weelderige pluktuin met allerlei soorten fruit, van blauwe bes tot aalbes. Na de rondleiding laat imker Ronny de gasten kennismaken met een bijenkoningin en een deel van haar kolonie, voor iedereen mag aanschuiven aan lange tafels in de gezellig ingerichte open hooischuur, inclusief zicht op de glooiende velden van Oeselgem.

Beste Culinaire Bloemenchef

Daar neemt Lieven Lootens, drager van de titel ‘Beste Culinaire Bloemenchef van de Benelux’, het roer over en samen met zijn team bereidt hij op de teppanyaki gerechten met vers geplukte kruiden en bloemen. Witte asperges met daslookbloemen of parelhoen met erwtenbloemetjes, je laat het gewillig op je afkomen, net als de vlinders en de bijen in de tuin. Met een beetje geluk krijg je de warme gloed van de ondergaande zon er gratis bij. Dinner with the queen kost 150 euro, wijnen inbegrepen. Er zijn nog plaatsen op 5, 6, 7, 12, 13 en 14 juli. Reserveren kan op www.dinnerwiththequeen.be.