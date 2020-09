Tientallen wandelaars testen voor het eerst Schaepenbulckpad uit Anthony Statius

13 september 2020

12u57 0 Dentergem Fervente wandelaars kunnen vanaf nu een mooi tochtje door de Dentergemse velden volgen. Zondagochtend werd het Schaepenbulckwandelpad officieel ingehuldigd.

Het pad situeert zich tussen de Tieltseweg en de Meulebekestraat in deelgemeente Dentergem. Het is ongeveer 1,3 kilometer lang en loopt langs maïsvelden en glooiende weilanden. Zondagochtend kwamen tientallen wandelaars samen met het gemeentebestuur het nieuwe Schaepenbulckwandelpad verkennen.

“Het volgt grotendeels een oud tracé dat in de loop der jaren in onbruik was geraakt", zegt burgemeester Koenraad Degroote (Eendracht). “De gemeenteraad heeft unaniem haar zegen gegeven om de weg in ere te herstellen. Het is zeker de moeite waard om te ontdekken. Beide ingangen worden aangeduid met een bord en er komt nog extra bewegwijzering.”