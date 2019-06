Telly zit in finale Homo Universalis: “Als ik win, trakteer ik vrienden op een reisje naar Ibiza” Anthony Statius

17 juni 2019

16u02 2 Dentergem Telly Claus uit Oeselgem blijft scoren in Homo Universalis. De 41-jarige vrachtwagenchauffeur met de forse baard schopte het tot in de finale en ondertussen heeft hij zijn eigen Facebookpagina Tellyniser. “Bij duizend likes verkopen we pakketten met baard en bril voor het goede doel”, zegt Telly.

Met zijn forse baard en grote bril is Telly Claus een van de meest opvallende deelnemers van Homo Universalis, het populaire spel van het tv-programma Iedereen Beroemd. De eigenaar van transportbedrijf Tell-ex en basketbalspeler bij BBC Desselgem schopte het tot in de finale en de komende dagen komen we te weten of hij met de hoofdprijs, een jaar gratis reizen, naar huis mag. “Ik had nooit verwacht dat ik zo ver zou raken”, zegt Telly. “Je wil er natuurlijk niet als eerste van de honderd deelnemers uit vliegen, maar ik heb na iedere ronde toch telkens mijn doelstelling moeten aanpassen. Tot nu toe vond ik de rolstoelenrace de plezantste opdracht.”

Ondertussen heeft Telly ook zijn eigen Facebookpagina. “Een van mijn vrienden heeft de pagina Tellyniser opgericht. Eerst vond ik het er wat over, maar waarom ook niet? Je moet het ijzer smeden wanneer het heet is. Ondertussen heeft de pagina 678 likes en bij duizend likes zal mijn kameraad pakketten met een baard en bril verkopen voor het goede doel. De opbrengst zal waarschijnlijk gaan naar onderzoek naar teelbalkanker omdat ik daar zelf vorig jaar mee geconfronteerd werd”, legt Telly uit. “Nu ik in de finale zit, ga ik natuurlijk voor de overwinning. Mocht ik de hoofdprijs, een jaar gratis reizen, winnen, zou ik die in één keer opsouperen. Dan nodig ik enkele vrienden uit om samen naar Ibiza te gaan”, besluit Telly.

Iedereen Beroemd is elke weekdag om 19.40 uur op één te zien.