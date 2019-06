Telly wordt geen Homo Universalis, maar de Tellyniser komt wel op de markt Anthony Statius

19 juni 2019

11u17 9 Dentergem Het mocht niet zijn voor Telly Claus. Na 92 deelnames ligt de 41-jarige vrachtwagenchauffeur uit Oeselgem uit Homo Universalis, de wedstrijd van het tv-programma Iedereen Beroemd. Maar zijn actie voor het goede doel gaat door. “Binnenkort brengen we de Tellyniser, een masker met baard en bril, op de markt. De opbrengst gaat naar het goede doel”, zegt Telly.

In de aflevering van dinsdag 18 juni moest tv-kijkend Vlaanderen afscheid nemen van Telly Claus, met zijn lange baard en zware bril toch een van de opmerkelijkste figuren van de wedstrijd Homo Universalis. In deze opdracht moesten de negen finalisten een zo lang mogelijke klerenketting maken en Telly trok aan het kortste eind. “Ik had die dag een short aangetrokken”, zegt Telly. “Ik heb een beetje ongeluk gehad met deze proef, maar dat is het spel en daar heb ik vrede mee. Het is een gemiste kans, want aan zo’n programma neem je maar een keer deel. Mijn doel was om in de top drie te raken, want dan mochten de deelnemers hun familie meenemen. Ik had graag gehad dat mijn zonen Floris en Lucas erbij waren geweest, want dankzij hen heb ik me ingeschreven. Ik hoop dat ik hen toch een beetje trots heb gemaakt.”

Masker

Maar het Homo Universalis-avontuur is voor Telly nog niet gedaan. Enkele dagen geleden werd de Facebookpagina Tellyniser opgericht en bij duizend likes beloofden Telly en zijn vrienden ‘Tellynisers’, maskers met baard en bril, te verkopen voor het goede doel. “In een week hebben we meer dan duizend likes kunnen verzamelen”, gaat Telly verder. “Belofte maakt schuld en dus gaan we Tellynisers maken. We zullen onze actie begin september registreren bij de Warmste Week van Studio Brussel en we hopen dan ook duizend exemplaren te verkopen voor het goede doel. Oorspronkelijk wilden we de opbrengst schenken aan onderzoek naar teelbalkanker, maar omdat we te laat zijn om zelf een vzw op te richten voor de Warmste Week, moesten we een bestaand goed doel kiezen. We hebben gekozen voor Vriendtjes Tegen Kanker, een vzw ten voordele van onderzoek naar eierstokkanker. We zijn nog aan het bekijken hoe we dit kunnen financieren, maar we willen de Tellyniser zo snel mogelijk op de markt brengen.”