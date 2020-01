Tankwagen glijdt in gracht tijdens uitwijkmanoeuvre voor tegenligger: straat uren afgesloten VHS

21 januari 2020

18u20 3 Dentergem Op de Meulebekesteenweg in Dentergem is dinsdag een tankwagen in de gracht beland. Dat gebeurde toen de chauffeur moest uitwijken voor een tegenligger. De man bleef ongedeerd.

Het ongeval gebeurde rond 13 uur op de verbindingsweg tussen kruispunt Verre Ginste en het centrum van Dentergem. Een vrachtwagen met Roemeense nummerplaat reed richting het centrum. Even voorbij een scherpe bocht naar rechts moest de chauffeur uitwijken voor een vrachtwagen die uit de andere richting kwam. De man week iets te veel uit en raakte met enkele van zijn rechterwielen in het gras naast de rijweg. Het gevaarte begon te schuiven en de chauffeur kon niet meer bijsturen. De tankwagen kwam in de gracht terecht en moest getakeld worden. Dat ging vrij vlot omdat de tankwagen leeg was. Nadien kwam de brandweer de vrachtwagen proper spuiten en het wegdek reinigen. Rond 16.15 uur werd de Meulebekesteenweg weer opengesteld voor het verkeer.