Tachtiger zwaar verbrand na afvalbrand LSI

15 april 2020

05u04

Bron: LSI 0 Dentergem In Dentergem is dinsdagnamiddag een 89-jarige man zwaar verbrand geraakt. Wellicht liep er iets fout toen hij vuur wilde maken in zijn tuin in de Statiestraat.

Het was een buurvrouw die R.V. iets over de middag tussen de struiken van zijn tuin vond. Hij bleek zwaar verbrand maar van brand was er geen sprake meer. De brandweer van de zone Midwest en een MUG-team snelden ter plaatse. Blussen moest de brandweer niet meer doen. Ze gebruikten hun bluswater wel om de tachtiger af te koelen. Daarna werd hij naar het brandwondencentrum overgebracht. Hij verkeerde in kritieke toestand.