Stock Oeselgemse zelfpluktuin reddeloos verloren in brand Bavikhove

31 mei 2019

16u35

Bron: VDI 7 Dentergem De brand in diepvriesgroentenbedrijf Mipa Frost van donderdag heeft ook schade aangericht aan gestockeerd fruit uit de Oeselgemse zelfpluktuin Purfruit. Het huurde er een diepvriesruimte waar ettelijke tonnen fruit voor verwerking tot sappen en siropen in stonden. Die zijn nu reddeloos verloren.

“Bezoekers komen elk seizoen heel wat fruit uit onze tuin plukken, maar een groot deel stockeren we om er later sappen, siroepen en blendsmaken van te maken”, vertelt Bart. “Zo hadden we zeker vijf ton variëteiten aan blauwe bessen in Bavikhove gestockeerd. Hoeveel ton er aan andere fruitsoorten is vernietigd heb ik nog niet durven te berekenen.”

Siropen en sappen

De vernietigde stock veroorzaakt bij Purfruit twee problemen. “Enerzijds hebben we geen voorraad mee, want het ging om een stock van meerdere seizoenen die we systematisch aanvulden”, aldus Bart. “Dat betekent dat we voor de komende vier tot vijf maanden geen siropen, sappen en andere afgeleiden kunnen maken. Daarnaast is er het financiële plaatje. Ik ben wellicht tienduizenden euro’s kwijt. De verzekering zal uiteraard zijn werk doen, maar fijn is dit niet.”

Opening

De zelfpluktuin opent normaal in de laatste week van juni zijn deuren. “We gaan pas na de zomer kunnen zeggen wat de impact van de brand was”, zegt Bart. “Toch hebben we het niet makkelijk. De schade door vrieskou uit 2017 is erkend als ramp, maar dat bedrag is nog altijd niet uitbetaald. Deze tegenslag komt er nog eens bij. Gelukkig hebben we ook nog een deeltje stock in een magazijn in Oostrozebeke en is niet alles verloren gegaan.”