Smeltende ijsblok op Wapenplaats moet mensen warm maken voor Walk for life Anthony Statius

07 november 2019

15u51 5 Dentergem In centrum Wakken staat sinds woensdagavond een gigantische ijsblok te smelten. Met deze stunt wil Wakken Smelt iedereen warm maken om o p zaterdag 23 november mee te wandelen met Walk for life, een sneukeltocht voor het goede doel.

Net als vorig jaar brengt Wakken Smelt haar Warmste Week-actie onder de aandacht met een grote ijsblok op de Wapenplaats. Deze keer zit er geen fietsbel in verstopt, maar wie deelneemt aan de wandeltocht maakt wel opnieuw kans op een fiets. “Onze wandeltocht start tussen 17.30 en 19 uur op domein Kloosterhof, waar ons harmonieorkest de sfeer zal verzorgen”, zegt medeorganisator Anniek Van de Velde. “Onze verenigingen bemannen vijf stopplaatsen, waar de deelnemers verwend worden met hapjes en drankjes. De tocht is vijf kilometer lang en eindigt aan het Hondiuspark, waar verenigingen uit Dentergem een standje zullen bemannen op een sfeermarkt. DJ Woestie zorgt voor de muziek, Danzarté zal optreden en voor de kinderen is er animatie. Wakken Smelt steunt dit jaar drie goede doelen, namelijk Mivalti, BBO De Kim en Chabwino. Aan Walk for life ging al een een geslaagde ijsjesverkoop vooraf”, besluit Anniek.

Kaarten kosten acht euro voor volwassenen en vijf euro voor kinderen. Er zijn zeshonderd kaarten en deze zijn te verkrijgen in café Flandria, café Het Schaak en buurtwinkel Greta of bij Hilde De Ruyck op 056/60.87.16. Meer info op www.wakkensmelt.be.