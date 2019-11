Sinterklaasshow in JOC Dentergem Anthony Statius

13 november 2019

13u24 0 Dentergem Spac Dentergem organiseert op zaterdag 16 november een Sinterklaasshow met Dippy en Doppy in JOC Dentergem.

De deuren gaan open om 14 uur en rond 14.45 uur worden de Sint en zijn Zwarte Pieten verwacht. De show start om 15 uur en om 16 uur is er een pauze met ballonplooien voor alle kinderen. Daarna kunnen ze aanschuiven bij Sinterklaas voor een cadeautje. Wie verkleed komt, krijgt een extra verrassing.

Inschrijven bij de Gezinsbond, chiro Nellekijn, Sport- en Feestkomitee De Zwaluw, de oudercomités van de Veldschool en vrije basisschool Zeppelin of bij Jacqueline Craeymeersch op 051/63.44.62 of via jacquelineatrickneirinck.be.