Scholieren maken kennis met landbouwleven: “Belangrijk dat kinderen weten waar melk vandaan komt” Sam Vanacker

21 november 2019

12u40 0 Dentergem Zesentwintig leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar van de Veldschool in Dentergem hebben donderdag het landbouwleven leren kennen. In de voormiddag kregen ze een rondleiding op een melkveebedrijf en in de namiddag gingen ze naar het Huis van de Voeding in Roeselare.

De Veldschool is een van de eerste acht scholen die deelneemt aan het project ‘Van Veldwerk tot Werkveld’, een nieuw initiatief van vzw Inagro en het Joblabo van POM West-Vlaanderen. Daarbij worden twee provinciale educatieprojecten aan elkaar gekoppeld. “Zo doorlopen de leerlingen op dezelfde dag de keten van voedselproducent tot verwerkende industrie. Al doende ontdekken ze waar voedsel vandaan komt, hoe het verwerkt wordt en hoe het in de winkel terechtkomt”, zegt Delphine Vandecaveye van Joblabo Roeselare.

De kinderen bezochten donderdag melkveebedrijf ’t Hof van Gruuthuse op de Wakkensesteenweg in Tielt en het joblabo bij het Huis van de Voeding in Roeselare. In Tielt werden ze verwelkomd door boerin Christa Kerkhove. “We vinden het belangrijk dat kinderen weten waar melk vandaan komt”, zegt Christa. “We geven regelmatig rondleidingen aan scholen en meestal weet je al snel wat voor vlees je in de kuip hebt. Soms hebben we kinderen die nog nooit een koe van dichtbij gezien hebben, maar we hebben ook kinderen die na het bezoek meteen zeggen dat ze later boer willen worden.”

Scholen die interesse hebben in het arrangement ‘Van Veldwerk tot Werkveld’ kunnen terecht op www.joblabo.be.