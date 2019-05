Rusthuis zet deuren open voor de buren VDI

23 mei 2019

13u46

Bron: VDI 0

Rusthuis OLV van Lourdes in de Markegemstraat 57 zet op vrijdag 24 mei de deuren open voor buurtbewoners. Dat doet het in het kader van de Dag van de Buren. Om 14 uur is iedereen welkom voor een kennismaking en wat toelichting. Om 14.45 uur is er een optocht naar het lokaal dienstencentrum. Meer info op 056/28.25.55 of animatie@gvo.be.