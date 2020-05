Rusthuis Wakken en Domein Kloosterhof coronavrij Anthony Statius

15 mei 2020

13u08 74 Dentergem Het rusthuis Onze Lieve Vrouw van Lourdes en Domein Kloosterhof zijn nog altijd coronavrij. Ook bij de thuiszorgdienst Integra, die deel uitmaakt van vzw Samen, zijn voorlopig geen besmettingen vastgesteld.

Alle bewoners en medewerkers van het rusthuis met een site in Tielt en een site in Wakken - goed voor 221 bewoners en 212 medewerkers - werden getest op vraag van de overheid en iedereen testte negatief. “Daarnaast hebben we zelf beslist om ook de medewerkers van Domein Kloosterhof en Residentie Mandelycke en thuiszorg Integra te testen”, zegt rusthuisdirecteur Jan Braekevelt. “Ook hier heeft iedereen negatief getest. Dit goede resultaat konden we alleen maar behalen doordat al onze medewerkers de strikte maatregelen ter harte hebben genomen. Maar we zijn er ons van bewust dat dit een momentopname is. Want zolang er geen medicatie of vaccin is, blijven onze bewoner kwetsbaar en zullen wij de extra inspanning moeten blijven volhouden en de aandacht niet laten verslappen. Maar we zijn klaar om over te gaan naar een specifieke bezoekregeling”, gaat Braekevelt verder. “Eerst komen Domein Kloosterhof en Residentie Mandelycke aan bod. Vanaf maandag 18 mei zal hier, rekening houdende met de bubbel, bezoek in beperkte mate mogelijk zijn. Bezoek in het rusthuis van Wakken zal mogelijk zijn vanaf 25 mei, in Tielt vanaf 19 mei. Dit bezoek zal nog niet op de kamer kunnen.”