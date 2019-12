Rusthuis van Wakken wordt vervangen door nieuwbouw: “We hebben geen tijd te verliezen, want het brandattest verloopt in april 2021” Nieuw rusthuis krijgt gewoon en palliatief dagverzorgingscentrum Anthony Statius

10 december 2019

15u38 0 Dentergem De bewoners van rusthuis Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Wakken mogen over enkele jaren verhuizen. Op de huidige site in Wakken zal Woonzorggroep Gast Vrij Omgeven (GVO) een nieuw rusthuis bouwen. De gemeenteraad van Dentergem moet eerst nog haar goedkeuring geven over twee onteigeningen. De Woonzorggroep hoopt in 2021 te kunnen starten met de werken.

De vzw SAMEN, sinds 1 juli de fusie tussen rusthuizen Sint-Andries (Tielt) en OLV van Lourdes (Wakken), heeft grote plannen met het rusthuis van Wakken. De overkoepelende organisatie - Woonzorggroep GastVrij Omgeven (GVO) uit Kortrijk - gaf maandagavond in de cafetaria van het rusthuis een eerste infomoment over de bouwplannen voor de inwoners van het dorp. “We willen een modern en eigentijds rusthuis bouwen in Wakken”, zegt algemeen directeur Jan Braekevelt van SAMEN.

Strenge eisen

“Het gebouw dateert van de jaren ’70 en voldoet niet meer aan de strengere eisen voor brandveiligheid. Daarnaast voldoet het gebouw ook niet meer aan de strengere erkenningsnormen van het agentschap Zorg en Gezondheid. Door die strenge eisen is een renovatie uitgesloten en dus is de enige optie het complex af te breken en iets nieuws te zetten. We hebben geen tijd te verliezen, want het brandattest verloopt in april 2021. Hier wonen 150 mensen we moeten hun huisvesting kunnen garanderen. De kinderopvang blijft behouden en naast nieuwe kamers komt er ook een gewoon dagverzorgingscentrum en een palliatief dagverzorgingscentrum.”

Onteigeningen

“We hebben vier alternatieve sites onderzocht, waaronder Domein Kloosterhof en site De Brabant, maar deze bleken niet haalbaar en dus zal het nieuwe rusthuis op de bestaande site gebouwd worden”, vult Francis Fraeyman van GVO aan. “Om het betaalbaar te houden, gaan we voor een compacte nieuwbouw. We gaan in verschillende fases bouwen, zodat de bewoners hier kunnen blijven wonen tijdens de werken. Alleen de twaalf assistentiewoningen worden niet afgebroken. In het voorjaar van 2020 wordt een ontwerper aangesteld en in de zomer hopen we een bouwvergunning te hebben. In 2021 willen we starten met de werken.”

Om de plannen te kunnen uitvoeren, zijn twee stukken privégrond nodig in de Hekkenstraat. Er werd echter geen akkoord bereikt met de eigenaars en dus ligt de onteigening van de grond, samen goed voor 604 vierkante meter, volgende week woensdag ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad.