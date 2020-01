Rouwconsulente voor diereneigenaars lanceert ook therapiesessies voor dierenartsen Anthony Statius

08 januari 2020

17u16 0 Dentergem Na rouwtherapie voor baasjes die hun huisdier verliezen, richt Lieve Dosogne uit Dentergem zich nu ook specifiek op dierenartsen. “Dieren euthanaseren is ‘part of the job’, maar sommige dierenartsen hebben het daar moeilijk mee”, zegt Lieve.

Lieve Dosogne is ‘dierenverliesconsulent’. Begin vorig jaar lanceerde de hondengedragstherapeute uit Dentergem rouwbegeleiding die baasjes moet helpen bij het verwerken van het verlies of het achterlaten van hun huisdier.

“Of het nu gaat over een hond, een kat of een goudvis, sommige mensen hebben echt moeite met het afscheid nemen van hun huisdier en daar wil ik hen bij helpen. Over rouwen om een huisdier wordt nog al te vaak lacherig over gedaan, maar vaak is daar wel behoefte aan. Ik ben begonnen met eenmalige sessies, maar uit ondervinding blijkt dat dit vaak niet genoeg is. Daarom start ik eerst met een intakegesprek. Mensen kunnen eerst hun hart luchten en hun verhaal vertellen en indien nodig bied ik een traject van vier sessies aan.”

Naast baasjes biedt Lieve vanaf nu ook speciale rouwbegeleiding aan voor dierenartsen. “Dierenartsen worden bijna dagelijks geconfronteerd met het afscheid nemen van dieren”, zegt Lieve. “Huisdieren laten inslapen hoort er bij, maar sommige dierenartsen kunnen het daar moeilijk mee hebben. Hun taak is in de eerste plaats om dieren te genezen en te helpen maar als dat niet lukt, kan dit ook heftige emoties met zich meebrengen. Ik bied psychologische, emotionele en spirituele ondersteuning voor wie vaak dieren moet euthanaseren. Ik ben ondertussen bij enkele dierenartsen langs geweest en er is wel al wat interesse.”

Ann De Beul van de Vlaamse Dierenartsenvereniging vindt dat er zeker plaats moet zijn voor het initiatief van Lieve. “Er is niet echt specifiek vraag naar, maar er bestaat wel een markt voor. De relatie tussen mensen en hun huisdieren is sterk veranderd. Wanneer vroeger een huisdier stierf, dan werd dit begraven, verbrand of meegegeven met het vilbeluik. Nu zie je meer en meer dat mensen hun huisdieren individueel laten cremeren of dat ze afscheid nemen met een plechtigheid, een juweel of een fotoreportage. Het afscheid wordt dan ook veel persoonlijker en dit kan eventueel ook impact hebben op de dierenartsen die het dier moeten laten inslapen. Maar of dierenartsen hiervoor speciaal in therapie zullen gaan, daar heb ik mijn twijfels bij.”

Meer info via www.dierenverliesconsulent.com