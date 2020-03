Rouwconsulente Lieve begeleidt baasjes die hun huisdier verliezen mvdb

04 maart 2020

22u28

Bron: VTM Nieuws 208 Dentergem Het overlijden van een huisdier kan flink verdriet opwekken bij zijn of haar baasje. Experts stellen dat het verlies van een hond, kat, hamster, ... even zwaar kan wegen als dat van een vriend of familielid. Rouwconsulente Lieve Dosogne uit het West-Vlaamse Dentergem begeleidt de baasjes in hun afscheidstraject.

Over rouwen om een huisdieren wordt nog al te vaak lacherig gedaan, maar vaak is daar wel behoefte aan, zeggen experts. In een eerste sessie kunnen baasjes in een kennismakingsgesprek hun hart luchten. Indien nodig biedt Lieve vier sessies aan waar ze mensen bijstaat met de nodige ondersteuning.

