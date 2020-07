Poaldorppekkers dopen Dentergem om tot Camping Tentergem



Anthony Statius

02 juli 2020

15u34 3 Dentergem De Poaldorppekkers van Dentergem halen t ijdens het kermisweekend van 17 tot en met 19 juli de kampeertenten boven. Iedereen kan vrijdagnacht slapen op een camping op de weide achter het JOC, die omgedoopt wordt tot Camping Tentergem.

Door de coronacrisis was het feestcomité De Poaldorppekkers genoodzaakt een alternatief te bedenken voor het kermisprogramma, dat met de huidige maatregelen niet kan doorgaan. “Iedereen was het ermee eens dat er iets georganiseerd moest worden om de staycation tijdens de zomer aangenamer te maken”, zegt Ward Neirinck. “Zo werd Camping Tentergem geboren. De bezoekers reserveren op voorhand hun kampeerplaats en komen hun tent de dag ervoor opzetten. Na een aangename nachtrust wordt hun ontbijt aan de tent geleverd om de dag met volle moed terug te beginnen. Op zaterdag 18 juli staat ook randanimatie gepland, zoals Pintje Dek, een wandelzoektocht en een optreden van de Schorriemorrieband. Voor de dorstige deelnemers organiseren we een gezellige Zomerbar. We houden rekening met de coronamaatregelen, zodat alles veilig kan verlopen in de eigen bubbel. Je kunt gebruik maken van ons terras, maar je kunt ook via de app drank en eten bestellen. Zo kun je ook rustig op je kampeerplaats blijven”, besluit Neirinck. Meer info op www.poaldorppekkers.be.