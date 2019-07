Poaldorppekkers blazen nieuw leven in Dentergem Nieuwe vzw wil evenementen organiseren in alle deelgemeenten Anthony Statius

16 juli 2019

16u12 5 Dentergem De Poaldorppekkers willen nieuw leven blazen in Dentergem. De nieuwe vzw organiseert dit weekend voor de eerste keer activiteiten tijdens de jaarlijkse kermis en dit wil men in de toekomst ook in de andere deelgemeenten verderzetten. “We hopen zo meer mensen naar buiten te lokken", zegt voorzitter Ward Neirinck.

De vzw De Poaldorppekkers werd in september vorig jaar opgericht door de vrienden Ward Neirinck, Massimo Vandenheede, Wendy Landuyt, Leen Callens, Lieven Dekie, Dieter Dewitte en Tom Willems. ‘Poaldorp’ verwijst naar het feit dat er vroeger veel paaldorpen stonden in Dentergem en ‘pekkers’ verwijst naar het feit dat de leden nogal graag eens blijven ‘pekken’ op een vergadering.

“We vonden dat het vorig jaar nogal rustig was op Dentergem-kermis”, steekt voorzitter Ward Neirinck van wal. “Er was te weinig te doen en er kwam maar weinig volk opdagen. Met een groep vrienden hebben we beslist om zelf iets te doen en zo werd een vzw opgericht waarmee we evenementen kunnen organiseren in onze gemeente. Het eerste wapenfeit is het vierdaags kermisweekend in Dentergem en met ons extra programma hopen we meer mensen te lokken.”

Het kermisweekend vindt plaats van zaterdag 20 juli tot en met dinsdag 23 juli. Zoals eerder vermeld wordt het kermisweekend op vrijdag 19 juli om 16 uur in gang gestoken door Mvc De Argentijntjes me de Dentergemse Top 100 aan Jeugdhuis Kernelle. Op zaterdag om 13 uur steken de De Poaldorppekkers het feest in gang met Kermis café met zomerbar. Die dag is er van 19 uur tot middernacht ook de Autotuning: Hot Saturdaynight Meeting. “We willen vooral uitpakken met onze familiedag op zondag 21 juli”, zegt Ward. “Vanaf 14 uur staan er springkastelen, een schminkstand, shooting wall en kubbwedstrijden en daarna komt er een dansact van Danzarte en een optreden van het dameskoor Cantiamo. Daarnaast is er doorlopend een tentoonstelling van de kunstacademie in de kerk. Op maandag 23 en dinsdag 24 juli is er vanaf 10 uur opnieuw Kermis café met zomerbar en op dinsdag organiseren we opnieuw Pintje Dek vanaf 9 uur. Om de honger te stillen is er het hele weekend een pastabar voorzien. Alle activiteiten vinden plaats aan jeugdhuis Kernelle.”

De Poaldorppekkers hebben ook al ideeën voor later. “We willen ook graag de organisatie van de kermis in september op ons nemen en we denken eraan om tijdens het EK voetbal in 2020 een groot scherm te plaatsen”, besluit Ward.

Meer info via de Facebookpagina ‘poaldorppekkers’.