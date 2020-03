Pluktuin Purfruit transformeert in voedselbos, met hulp van Gents bedrijf Anthony Statius

17u59 0 Dentergem Bart Van Parijs van pluktuin Purfruit in Dentergem is bezig met het planten van een voedselbos. Vrijdag kreeg hij hulp van de medewerkers van Too Good To Go, het Gentse bedrijf dat voedselverspilling wil tegengaan. Er werden onder andere appel- en perenbomen geplant.

In Purfruit, de biologische pluktuin in Dentergem, is men bezig met het planten van een voedselbos. Eigenaar Bart Van Parijs doet dit men met steun van het Food Forest Institute, dat voedselboslandbouw op de kaart wil zetten.

“Een voedselbos is het antwoord op de huidige problematieken in de landbouw zoals erosie, watertekort, ziektes en plagen en hoge consumptie van fossiele brandstoffen”, zegt Louis De Jaeger van het Food Forest Institute. “Ook spelen voedselbossen een belangrijke rol in onze klimaattransitie: ze slaan CO2 op en zorgen voor een betere waterhuishouding. Bij voedselboslandbouw is er geen nood aan dure gebouwen en energieverslindende lampen. We hebben dringend meer bomen nodig en dat die bomen ook nog eens voedsel produceren is een pluspunt. Het is een perfect huwelijk tussen natuur, productie en beleving. We zijn zeer blij dat mensen zoals Bart pionier durven te zijn en te durven denken over periodes langer dan dertig jaar,” aldus Louis De Jaeger.

Bart Van Parijs van Purfruit is een van de eerste bioboeren uit de streek die uit commerciële overwegingen een voedselbos aanplant. “Met het omvormen van mijn plukfruitboerderij naar een voedselbos wil ik denken aan de volgende generaties maar ook aan mezelf”, zegt Bart. “Een boom is veel minder energie-intensief dan eenjarige gewassen of kleinfruit. Naast mijn huidig aanbod van onder andere frambozen of blauwe bessen komen er ook appel- en perenbomen, mispels en zandperenbomen.

Vrijdag organiseerde Too Good To Go, het Gentse bedrijf dat een app ontwikkelde om voedselverspilling tegen te gaan, een teambuilding bij Purfruit. “Ook Purfruit houdt voedselverspilling tegen”, zegt Jonas Malisse van Too Good To Go. “Bart doet er alles aan om zoveel mogelijk productie direct te verkopen of te verwerken. Het is zeer fijn dat wij als organisatie een teambuilding kunnen organiseren waar we bijleren over voedselbossen, zelf bomen planten, in de buitenlucht zijn en gewoon veel plezier maken.”