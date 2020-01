Oververhitte spot zet veranda in brand AHK

31 december 2019

17u24 1

In een woning in de Heuvelhoekstraat in Oeselgem brak dinsdag rond 13 uur brand uit in de veranda van een woning. Daar vatte het valse plafond boven de houtkachel plots vuur. De bewoners probeerden zelf te blussen met een poederblusser, maar dat lukte niet. De veranda en de woonkamer raakten wel bedolven onder het poeder. De brandweer kon het vuur snel blussen. Ze moest wel het plafond openbreken en haalde ook enkele dakpannen van het dak om zeker te zijn dat het vuur niet zou uitbreiden. Vermoedelijk ligt de oorzaak bij een spotje in het plafond.