Oudste vrouw van Dentergem (102) overleden Anthony Statius

02 augustus 2019

08u50 0 Dentergem Julienne Maes is op woensdag 24 juli overleden in rusthuis Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes in Wakken. Julienne vierde op 8 mei nog haar 102de verjaardag en was de oudste vrouw van Dentergem.

Julienne Maes werd geboren op 8 mei 1917 in Wakken. Naast de oudste inwoner van Dentergem was ze ook het oudste lid van de politieke partij sp.a. Julienne was een sociaal persoon en genoot van iedere dag. Op haar 101ste verjaardag vroegen we naar haar geheim voor haar hoge leeftijd. Haar antwoord was toen: “Dat heb ik niet, maar ik rust en slaap veel. Ik krijg ook veel bezoek van mijn familie en dat helpt. Ik heb heel mijn leven veel moeten werken, maar ben dankbaar voor mijn goede genen. Mijn moeder is ook 98 jaar geworden.”

Ze laat twee dochters Jenny en Christiane, vier kleinkinderen, drie achterkleinkinderen en twee achterachterkleinkinderen na. De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 3 augustus om 10 uur in de kerk van Wakken. Er is gelegenheid tot rouwgroet na de dienst.