Oplichter riskeert 18 maanden cel: “Eén miljoen euro investeren in een dubieuze wisseltruc?” Cedric Matthys

11 december 2019

13u30 0 Dentergem Een 50-jarige man uit Dentergem riskeert 18 maanden cel voor oplichting. Hij zou de zaakvoerder van een Kortrijks tegelhuis maar liefst een miljoen euro ontfutseld hebben met een wisseltruc. “Totaal ongeloofwaardig”, laat de advocaat van de beklaagde verstaan.

“Geef ‘methode africaine’ in op Google en je vindt onmiddellijk artikels die naar mij verwijzen.’ Abdelhamid D. probeerde woensdagvoormiddag in het hof van beroep de jury te overtuigen van zijn onschuld. De 50-jarige man uit Dentergem stond er terecht voor oplichterij. Hij zou R.V., de zaakvoerder van een Kortrijkse tegelbedrijf, een miljoen euro afhandig gemaakt hebben. Hiervoor maakte hij gebruik van de zogenaamde ‘methode africaine’.

Zwarte bankbiljetten

Bij de wisseltruc die Abdelhamid D. toepaste, toont de dader een stapel zwarte briefjes aan het slachtoffer. Deze biljetten zouden zwart gemaakt zijn door criminelen om te ontsnappen aan de autoriteiten. Niemand ziet immers nog dat het om echte bankbiljetten gaat. Vervolgens bewerkt de dader de briefjes met een bijzonder product waardoor ze er opnieuw als nieuw uit zien.

De eerste keer dat de oplichters de truc toepassen, werken ze met echte briefjes. In dit geval betaalde R.V. in zijn keuken honderd euro voor het product. De oplichters maakten hiermee drie briefjes van honderd euro wit. R.V. snelde naar de bank met de bankbiljetten en zag dat ze echt waren. Volgens zijn advocate stond hij zo versteld van het procédé dat hij besloot mee te investeren in het goedje. Hij ging lenen bij vrienden en familie en raakte naar eigen zeggen één miljoen euro kwijt.

Even serieus blijven

“Totaal ongeloofwaardig”, laat Serge Defrenne, de advocaat van Abdelhamid D., weten. “Mijn cliënt is in het verleden inderdaad veroordeeld omdat hij deze truc toepaste, maar is nu onschuldig. Het zogenaamde slachtoffer wist dat Abdelhamid al eens voor soortgelijke feiten veroordeeld is. Hier maakt hij nu misbruik van. Daarenboven moeten we even serieus blijven. Eén miljoen euro investeren in een dubieuze zaak? R.V. zou mijn cliënt meerdere malen cash geld gegeven hebben zonder eerst zelf de opbrengsten te zien. Dat houdt toch geen steek?”

In eerste aanleg oordeelde de rechtbank dat R.V. voorlopig 300.000 euro moet terugkrijgen. Ook kreeg hij 18 maanden effectieve celstraf. De procureur vroeg nu opnieuw dezelfde celstraf, maar wou zich niet uitspreken over de hoogte van het bedrag. “Hoeveel D. heeft afgetroggeld van het slachtoffer is niet duidelijk, maar dat de feiten gebeurd zijn staat vast.” Uitspraak op 5 februari 2020.