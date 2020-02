Oplichter krijgt mildere straf in beroep Cedric Matthys

05 februari 2020

13u23 0 Dentergem Een 50-jarige man uit Dentergem heeft woensdagvoormiddag in het Gentse hof van beroep een jaar effectieve celstraf gekregen voor oplichting. Hij ontfutselde bij de zaakvoerder van een Kortrijks bedrijf een miljoen euro met een wisseltruc.

Abdelhamid D. probeerde in december het hof te overtuigen van zijn onschuld. Daar lijkt hij deels in geslaagd. Waar de oplichter in eerste aanleg achttien maanden cel kreeg, is dit nu verminderd tot een jaar effectief. De 50-jarige man uit Dentergem kreeg deze straf omdat hij gebruik maakte van de zogenaamde ‘méthode africaine’. Bij die wisseltruc toont de dader een stapel zwarte briefjes aan het slachtoffer. Deze biljetten zouden zwart gemaakt zijn door criminelen om te ontsnappen aan de autoriteiten. Niemand ziet namelijk nog dat het om echte bankbiljetten gaat. Vervolgens bewerkt de dader de briefjes met een bijzonder product waardoor ze er weer als nieuw uitzien.

De eerste keer dat de oplichters de truc toepassen, werken ze met echte briefjes. In dit geval betaalde het slachtoffer in zijn keuken honderd euro voor het product. De oplichters wasten hiermee drie briefjes van honderd euro. Hij snelde naar de bank met de bankbiljetten en zag dat ze echt waren. Volgens zijn advocate stond hij zo versteld van het procédé dat hij besloot mee te investeren in het goedje. Hij ging lenen bij vrienden en familie en raakte naar eigen zeggen een miljoen euro kwijt. De advocaat van D. betwistte dit bedrag. Hoeveel de oplichter uiteindelijk zal moeten terugbetalen, is nog niet duidelijk.