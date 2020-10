Opbeurende spreuken fleuren straatbeeld op Anthony Statius

09 oktober 2020

17u53 0 Dentergem De straten van Dentergem worden in de maand oktober opgefleurd met woordspelingen, deugddoende boodschappen, quotes en tekeningen. Deze actie kadert in de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid.

Naar aanleiding van de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid werden de voorbije dagen overal heel wat acties georganiseerd. Dit jaar luidt het thema ‘Samen Veerkrachtig’ en dit verwijst naar het belang van een helpende hand of een bemoedigend schouderklopje. Ook Dentergem springt mee op de kar.

“Het leven zoals we dat kennen, wordt dit jaar serieus op zijn kop gezet”, zegt schepen Bart De Keukeleire . “Voor veel mensen gaat dat gepaard met onzekerheid, angst of stress. Het coronavirus heeft niet alleen gevolgen voor onze fysieke gezondheid maar heeft ook een grote impact op de geestelijke gezondheid van de bevolking. Om de onzekerheid goed door te komen is de veerkracht van mensen cruciaal. Vanuit de gemeente hebben we voor onze senioren al heel wat acties gedaan zoals boodschappen aan huis, maar ook voor de jongere generaties willen we iets doen. Vandaar deze campagne met opbeurende spreuken.”

De tekenacademie van Dentergem liet haar creativiteit alvast de vrije loop op de bibliotheek in Dentergem en ook aan het gemeentehuis en bij heel wat handelaars en zelfstandigen zullen de spreuken en boodschappen te zien zijn. De actie is het resultaat van een samenwerking tussen de gemeente, Unizo Groot-Dentergem, de tekenacademie, Ludwig Vankeirsbilck en vrijwilligers.