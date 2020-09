Ontbijt vervangt Baarloopfeesten Anthony Statius

10 september 2020

12u23 1 Dentergem Domein Kloosterhof in Wakken (Dentergem) moet door het coronavirus de planning van haar jaarlijkse Baarloopfeesten lichtjes wijzigen. Dit jaar staat er een ontbijt op het programma.

Elk jaar organiseert Domein Kloosterhof, het lokaal dienstencentrum met assistentiewoningen in Wakken, de Baarloopfeesten. “Ook wij moeten ons aanpassen door het coronavirus”, zegt coördinator Veerle Holsbeke. “Daarom kiezen we dit jaar voor een Baarloopontbijt dat we volledig coronaproof kunnen organiseren. Iedereen kan zich per bubbel inschrijven voor een uitgebreid ontbijt met bubbels. Als locatie zullen wij onze prachtige tuin gebruiken.”

Inschrijvingen zijn beperkt tot 100 personen en geïnteresseerden kunnen een plaats reserveren via deze link.