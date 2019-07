OCMW Dentergem zoekt klusjesman Anthony Statius

16 juli 2019

09u02 7 Dentergem OCMW Dentergem is op zoek naar een voltijdse klusjesman. Het gaat om een tijdelijk contract, dat duurt tot en met eind september.

Als hulparbeider bij de klusjesdienst voer je kleine klusjes uit bij bejaarden, gehandicapten, alleenstaanden of gezinnen die niet of onvoldoende in staat zijn om zelfstandig of met de hulp van kinderen of kleinkinderen het huishoudelijk onderhoud van hun woning te verrichten. Daarnaast voer je onderhoud van het patrimonium van het OCMW uit.

Meer info kan je krijgen via de adjunct algemeen directeur OCMW Bernard Vanmeerhaeghe: bernard.vanmeerhaeghe@ocmwdentergem.be of 056/62.10.18, de personeelsdienst OCMW: martine.penninck@ocmwdentergem.be of 056/62.10.13 of de personeelsdienst van gemeente: personeel@dentergem.be of 051/57.55.25.