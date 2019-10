Nieuwe voetpaden in Statiestraat Anthony Statius

21 oktober 2019

16u18 4

In de Statiestraat in Dentergem wordt vanaf vandaag (maandag) een deel van de voetpaden vernieuwd. De werken situeren zich op het stuk tussen het woon-zorgcentrum Mariaburcht in de richting van Aarsele. Er wordt een parkeerverbod voorzien aan de kant waar wordt gewerkt, maar ook aan de overzijde, zodat wagens er kunnen uitwijken. De nodige signalisatie is voorzien. Het verkeer kan nog in beide richtingen door de straat passeren.