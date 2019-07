Nieuwe toplaag voor Meulebekesteenweg Anthony Statius

10u38 3 Dentergem De Meulebekesteenweg (N305) in Dentergem krijgt een nieuwe toplaag in asfalt. Het Agentschap Wegen en Verkeer start op dinsdag 6 augustus met de werkzaamheden en deze zullen twee dagen in beslag nemen.

Na het bouwverlof starten in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer wegenwerken op de Meulebekesteenweg in Dentergem. De werfzone op de N305 in Dentergem bevindt zich tussen het kruispunt met de Pontbrouckstraat en het kruispunt met de Ankelaarstraat. Er wordt niet gewerkt op de kruispunten zelf.

Het gemotoriseerde verkeer moet in beide richtingen een omleiding volgen via de Wakkensesteenweg (N327), Zuiderring Tielt (N35g), Deinsesteenweg (N35), Hogenhovestraat/Statiestraat (N459) en Meulebekesteenweg (N305)en omgekeerd. Fietsers moeten omrijden via de Ankelaarstraat, Dreve en Statiestraat en omgekeerd.

De werken starten op dinsdag 6 augustus en zouden tegen woensdagavond 7 augustus moeten afgerond zijn, maar in geval van slechte weersomstandigheden kan deze datum nog verschuiven.