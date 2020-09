Nieuwe fietsroute verbindt parels van ‘Mandeldalgemeenten’ Anthony Statius

15 september 2020

18u45 0 Dentergem Fietsfanaten kunnen vanaf nu de Mandeldalfietsroute van Westtoer verkennen. Deze lus van 54 kilometer lang start aan provinciedomein Baliekouter in Wakken (Dentergem) en slingert langsheen de mooiste plekjes van Dentergem, Oostrozebeke, Ingelmunster en Meulebeke.

Westtoer wil iedereen op de fiets krijgen met de nieuwe Mandeldalfietsroute. Deze route werd dinsdagavond voorgesteld aan provinciedomein Baliekouter in aanwezigheid van de burgemeesters en toerismeschepenen van Dentergem, Oostrozebeke, Ingelmunster en Meulebeke.

“Dankzij deze route ontdekken fietsers via veilige wegen een prachtig stukje Leiestreek”, zegt Stefaan Gheysen, algemeen directeur van Westtoer. “De volledige lus is 54 kilometer lang, maar er zijn ook ingekorte versies van 24 of 38 kilometer, zodat de tocht voor iedereen haalbaar is. Er zijn tal van bezienswaardigheden te zien zoals het provinciedomein Baliekouter, waar de route start, maar ook enkele nieuwigheden zoals de Mandelmeersen, de oude spoorwegbedding in Oostrozebeke, de Brigandsbrug in Ingelmunster en het groene jaagpad langs het Kanaal Roeselare-Leie. Voor wie graag een beetje klimt, hebben we ook de Poelbergsite in Tielt aan de route toegevoegd.”

“De route is bewegwijzerd met zeshoekige bordjes en er is een routekaart voorzien in vier talen. Een kaart kost 3 euro en is verkrijgbaar via de webshop van Westtoer, het kantoor van Westtoer in Brugge of in één van de vier gemeenten die de Mandeldalfietsroute doorkruist.