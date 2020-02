Nieuw wandelnetwerk in Poelberg-Meikensbossen Anthony Statius

24 februari 2020

14u35 0 Dentergem Wandelaars kunnen binnenkort een nieuwe route ontdekken in de Poelberg-Meikensbossen op de grens van Dentergem en Tielt. Eind maart 2020 wordt daar een nieuw wandelnetwerk geopend.

Het wandelnetwerk Poelberg-Meikensbossen laat je via wandelknooppunten eindeloos kennismaken met het glooiende landschap op de grens tussen Tielt en Dentergem. De 45 meter hoge Poelberg met Poelbergsite, kronkelende veldwegen, het beschermde landschap rond de Poelbergmolen en de Meikensbossen met zijn oud en jong bos, poelen, dreven, hooi- en weilanden vormen het aantrekkelijke decor van dit wandelnetwerk.

Het wandelnetwerk Poelberg-Meikensbossen is een initiatief van Westtoer, Agentschap Natuur en Bos, Stad Tielt, gemeente Dentergem en Stadslandschap West-Vlaamse Hart en werd gerealiseerd met de steun van provincie West-Vlaanderen.

De wandelkaarten kosten 5 euro en zijn vanaf maandag 30 maart beschikbaar in de Dienst toerisme in de sporthal in Brouwerijstraat 21 in Markegem of op het gemeentehuis in Kerkstraat 1 in Dentergem/ Ze kunnen ook online besteld worden op www.westtoer.be.