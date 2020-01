Na halve eeuw geen beroepsrennerskoers meer in Dentergem: “Te weinig vers bloed in bestuur” Anthony Statius

15 januari 2020

08u58 0 Dentergem Na vijftig jaar koers in Dentergem houdt het Sport- en Feestkomitee De Zwaluw ermee op. “Wegens een tekort aan bestuursleden en aan budget hebben we besloten geen 51ste editie te organiseren. Ook de jogging Dentergem Loopt is van de kalender geschrapt”, zegt secretaris Tony Vandemaele.

Vorige zomer organiseerde het Sport- en Feestkomitee De Zwaluw voor de vijftigste keer een wedstrijd voor beroepsrenners tijdens de Ommegangsfeesten. Dit gouden jubileum ging gepaard met de overzichtstentoonstelling ‘50 jaar Dentergem koers’ in het jeugdcentrum, maar deze vijftigste editie was tegelijk ook een afscheid. Het bestuur heeft besloten de wielerwedstrijd voor eliterenners van de nationale wielerkalender te schrappen. “We kampen met een tekort aan bestuursleden", zegt secretaris Tony Vandemaele. “Twee van de zeven overgebleven leden naderen de leeftijd van 70 jaar en twee leden kampen met gezondheidsproblemen. We wisten na onze jubileumeditie al dat er zonder vers bloed in het bestuur geen 51ste editie zou komen. Ook de jeugdwedstrijden voor nieuwelingen en junioren gaan niet door in 2020. Verder zal de traditionele jaarmarkt op ommegangsdinsdag ook niet georganiseerd worden en de jogging Dentergem Loopt in september is ook van de kalender geschrapt”, gaat Vandemaele verder. “We hebben het lidmaatschap bij Wielerbond Vlaanderen verlengd, zodat de mogelijkheid bestaat om in 2021 opnieuw met de traditie aan te knopen, maar hiervoor zijn er nieuwe krachten nodig. Gegadigden kunnen zich melden.”