Mvc De Argentijntjes start zomerkermis met Dentergemse Top 100: “Iedereen kan playlist mee bepalen” Anthony Statius

15 juli 2019

11u14 0 Dentergem Mvc de Argentijntjes trekt op vrijdag 19 juli de zomerkermis op gang met de allereerste Dentergemse Top 100. Iedereen kan nog tot donderdag 18 juli zijn of haar favoriete liedjes doorgeven via http://bit.ly/dentergemsetop100.

De zomerkermis van Dentergem start op vrijdag 19 juli om 16 uur aan Jeugdhuis Kernelle met de Dentergemse Top 100. De organisatie is in handen van Mvc De Argentijntjes.

“Ward Neirinck en zijn Poaldorppekkers hebben de ambitie om de zomerkermis in Dentergem nieuw leven in te blazen”, zegt Billy Demaeght van MVC De Argentijntjes. “Zij organiseren tal van activiteiten van zaterdag tot dinsdag en toen ze vroegen of wij konden instaan voor een activiteit op vrijdag hebben we niet lang getwijfeld. De Dentergemse Top 100 is heel toegankelijk en heeft als doel de mensen uit Dentergem en de omliggende gemeenten samen te brengen en zo de zomerkermis op een gezellige manier in te zetten.”

“Iedereen kan mee bepalen welke muziek er te horen valt”, vervolgt Billy. “Dit kan door op voorhand een top 3 in te geven, samen met een boodschap die we tijdens het evenement op groot scherm zullen tonen. Wij verwerken alle inzendingen tot de ultieme top 100, die integraal wordt afgespeeld vanaf 16 uur. Nadat de nummer 1 bekend is gaat het feest verder met zomerse hits van DJ Reversed. Elke aanwezige maakt bovendien kans op een van de drie Dentergembonnen van 100 euro. Deze prijs werd gekozen om het hele evenement een Dentergemse toets te geven, het dorp waar de meeste van ‘de Argentijntjes’ geboren en getogen zijn.”

Iedereen kan nog tot donderdag 18 juli zijn of haar top 3 ingeven via http://bit.ly/dentergemsetop100.