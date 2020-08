Minister Nathalie Muylle op ‘zomerstage’ in Dentergems fruitbedrijf Anthony Statius

21 augustus 2020

17u07 1 Dentergem Federaal minister van Werk, Economie en Consumenten Nathalie Muylle (CD&V) bracht vrijdagmiddag een bezoek aan het fruitbedrijf Wolfcarius in Dentergem. Op uitnodiging van de Boerenbond kreeg ze een rondleiding van eigenaars Christ Wolfcarius en An Moons en ze mocht enkele peren plukken in de boomgaard.

Met de zomerstages wil de Boerenbond land- en tuinbouwers en politici dichter bij elkaar brengen. Zo bracht minister van Werk, Economie en Consumenten Nathalie Muylle een bezoek aan fruitbedrijf Wolfcarius in Wakken. “Minister Muylle vervult een belangrijke rol in land- en tuinbouwdossiers en haar beleidswerk is onmisbaar voor de sector”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. “Het is dan ook een buitenkans om haar via een praktische zomerstage te laten ervaren hoe het werk op land- en tuinbouwbedrijven eraan toe gaat en wat de uitdagingen van onze bedrijfsleiders zijn.”

Seizoensplukkers

In Dentergem kreeg de minister een rondleiding en uitleg van fruitteler Christ Wolfcarius. Samen met zijn vrouw An Moons heeft Christ honderd hectare aan fruitbomen, verspreid over Dentergem, Kluisbergen en Wielsbeke. Jaarlijks wordt er vijfduizend ton geplukt en zijn er 92 arbeiders aan het werk. Vorig jaar bouwde Christ een verblijf voor zijn seizoenplukkers en het gebouw biedt plaats aan 55 arbeiders. De coronacrisis bracht voor Christ en An ook heel wat aanpassingen mee. “Het moeilijkste was het hamstergedrag van mensen aan het begin van de lockdown”, zegt Christ. “Net voor het weekend wilde de consument zoveel mogelijk fruit inslaan en we hadden het moeilijk om zo snel aan de vraag te voldoen. We waren ook bang dat we personeel tekort zouden komen, maar onder andere dankzij de dubbele plukkaart, waarbij arbeiders voor een langere periode aan de slag kunnen, werd dit probleem opgelost.”

Helden van de voeding

Volgens Minister Muylle is Wolfcarius een schoolvoorbeeld van een bedrijf dat op een veilige manier werkt in deze coronatijden. “We spreken terecht vaak over onze helden van de zorg, maar we mogen onze helden van de voeding ook niet vergeten”, reageert minister Muylle. “Onze voedselvoorziening is nooit in het gedrang gekomen en er werd keihard gewerkt om alles veilig en coronaproof te laten verlopen.”