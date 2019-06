Minder Mobielen Centrale zoekt vrijwilligers Anthony Statius

14 juni 2019

13u46 4 Dentergem De Minder Mobielen Centrale van Dentergem is op zoek naar vrijwilligers. De vrijwilligers van de MMC zetten zich dagelijks in om 60-plussers, personen met een beperking of personen in een sociale noodsituatie veilig naar hun bestemming te brengen.

De Minder Mobielen Centrale van Dentergem telt momenteel acht vrijwilligers, goed voor 810 ritten en een afstand van 20.597 kilometer. De gemeente doet een oproep naar nieuwe vrijwilligers om het team te versterken. De vrijwilligers zorgen ervoor dat leden van de MMC alsnog kunnen deelnemen aan het alledaagse leven op een aangename manier door onder andere een bezoek te brengen aan een vriend, naar de supermarkt, kapsalon of de OKRA.

Wie zich een paar dagen per week kan vrijmaken, in het bezit is van een rijbewijs B en een eigen wagen heeft, kan steeds vrijblijvend contact opnemen met het OCMW Dentergem. De contactpersoon is Dieter Baert: 056/62.10.17 of dieter.baert@ocmwdentergem.be