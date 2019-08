Mikado Markegem krijgt nieuwe containerklas in afwachting van nieuwbouw Anthony Statius

22 augustus 2019

13u59 0 Dentergem Op de speelplaats van VBS Mikado Markegem werd deze week een gloednieuwe containerklas geplaatst. “De huidige containerklassen werden ontruimd en het nieuwe klasje, waar vanaf 2 september acht leerlingen in terechtkunnen, komt er in afwachting van de nieuwbouw”, zegt directrice Els Desmet.

In VBS Mikado Markegem is men in volle voorbereiding van de komst van het nieuwe schoolgebouw. “Voor de start van de bouwwerken wachten we nog op groen licht van AGION, het agentschap dat zorgt voor de nodige subsidies”, zegt Els Desmet. “Momenteel staan er al meer dan 25 jaar voorlopige containerklassen, maar die zijn ondertussen compleet uitgeleefd. Deze klassen zullen vervangen worden door twee nieuwe klaslokalen en eetzaal. In afwachting van de start van de bouwwerken werden de oude containerklassen al volledig leeggemaakt en dus moesten we voor enkele klasgroepen op zoek naar een tijdelijke ruimte. Zo vindt een klasje van acht leerlingen vanaf volgend schooljaar een tijdelijk onderkomen in de nieuwe container op de speelplaats vooraan. Voor de andere leerlingen werd een andere plek gevonden in het schoolgebouw.”

“Ondertussen maken we een concreet plan klaar voor de bouwwerken in Mikado Oeselgem. Daar zullen de werken starten zodra die in Markegem afgerond zijn”, besluit de directrice.