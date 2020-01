Mijn Huis bouwt 24 seniorenflats in de Mandelstraat Anthony Statius

17 januari 2020

13u40 2 Dentergem Sociale huisvestingsmaatschappij Mijn Huis gaat 24 seniorenflats bouwen in de Mandelstraat in Wakken. Samen met de buurtparking moeten deze nieuwe woningen de toegangsweg tot het dorp verfraaien.

De Mandelstraat was vroeger de uitgangsbuurt bij uitstek in Wakken en omstreken. In huisnummer 10 bevond zich vroeger café Het Wit Schaap en Het volkshuis en in huisnummer 16 was er tussen de twee wereldoorlogen een cinemazaal en later café Zanzibar. De sociale huisvestingsmaatschappij Mijn Huis uit Harelbeke bezit al zestien huizen op de hoek van de Mandelstraat en de Molenstraat in Wakken en nu heeft het ook de aanpalende woningen met huisnummers 10 tot en met 18 gekocht. “De bestaande woningen worden afgebroken en vervangen door nieuwbouw”, zegt burgemeester Koenraad Degroote.

Buurtparking

“De rooilijn werd twee meter achteruit geschoven, waardoor er meer ruimte ontstaat om de gewestweg veiliger in te richten. Mijn Huis zal er 24 flats voor senioren bouwen. Aan de achterkant van het project wordt een doorgang gemaakt naar de achterliggende tuinen. Hierdoor kunnen er voldoende garages en autostallingen geplaatst worden. Op vraag van de politie en het AWV gaan we in de Mandelstraat ook een parkeerverbod invoeren, met uitzondering van een zone voor laden en lossen. Wat verder in de straat zal op een verloederd perceel een buurtparking aangelegd worden”, besluit de burgemeester.