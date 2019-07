Micheline neemt café ‘t Hof over Anthony Statius

08 juli 2019

08u45 0 Dentergem Micheline Lacaeyse (43) uit Wielsbeke is het nieuwe gezicht van café ‘t Hof in Oeselgem. Ze nam het bekende café langs de Wakkensesteenweg over van Annie Nachtergaele, die na 42 jaar pintjes tappen met pensioen ging.

In mei vorig jaar kondigde de 75-jarige cafébazin Annie Nachtergaele aan dat ze zou stoppen met ‘t Hof. Samen met haar familie ging ze op zoek naar nieuw horecabloed en in Micheline Lacaeyse - Mimi voor de vrienden - werd een geschikte overnemer gevonden.

“Ik ben afkomstig van Sint-Amandsberg, maar ik woon al even in Wielsbeke", zegt Micheline. “Ik heb een tijdje een café in Zwevegem uitgebaat, maar ik was op zoek naar iets anders. Na een zoektocht op internet heb ik ‘t Hof gevonden en de klik was er onmiddellijk. Ondertussen ben ik enkele weken bezig en de vaste klanten zijn mij al gewoon. Binnenkort start ik met een biljartclub en ik wil ook de feestzaal naast het café meer gebruiken. Vanaf september zal er één keer per maand een dansnamiddag worden georganiseerd door zanger Jason Bradley. Zo wil ik hier het Vlaamse levenslied doen herleven.“

“Het café zal ook op meer dagen open zijn dan vroeger. Iedereen is welkom van dinsdag tot en met donderdag vanaf 17 uur, op vrijdag vanaf 16.30 uur, op zaterdag vanaf 15 uur en op zondag van 10 tot 14 uur.