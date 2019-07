Meldpunt voor eikenprocessierups Anthony Statius

08 juli 2019

13u27 0 Dentergem De eikenprocessierups werd gespot in de provincie West-Vlaanderen en ook de gemeente Dentergem voorziet een meldpunt.

De eikenprocessierups is een nuttig diertje, maar ze kunnen voor overlast zorgen en dan moeten ze bestreden worden. De rupsen bezitten irriterende brandharen, die brandwonden op de huid en schade aan de ogen en luchtwegen kunnen veroorzaken.

Wie de processierups heeft gespot op openbaar domein, kan dit melden bij de gemeente via 051/57.55.23 of 051/57.55.29, td@dentergem.be of patrimonium@dentergem.be. Wie de rups heeft gespot op privé-terrein kan de hulp inroepen van een gespecialiseerd bedrijf dat ongedierte bestrijdt. Opgelet, de brandweer bestrijdt geen eikenprocessierupsen. Enkel voor wespen kan je de hulp inroepen van de brandweer.