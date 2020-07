Meer dan 75 tenten op eerste Camping Tentergem Anthony Statius

18 juli 2020

15u00 0 Dentergem De eerste editie van Camping Tentergem mag gerust een succes genoemd worden. Vrijdagavond kwamen zo’n 150 mensen kamperen op het terrein achter het jeugd- en ontmoetingscentrum in Dentergem en zaterdag waren er 240 inschrijvingen, goed voor zo’n 75 tenten gespreid over twee dagen.

Met Camping Tentergem wilden de leden van feestcomité De Poaldorppekkers extra schwung geven aan het kermisweekend, dat door het coronavirus zeer beperkt is qua activiteiten.

Vrijdagnamiddag werd de camping geopend en daar kwam heel wat volk op af. Zo ook Saartje die met haar gezin en vier andere bevriende gezinnen, de tent kwam opzetten. “We hebben een aperitief gedronken, de kinderen hebben spelletjes gespeeld en we hebben lekker gegeten”, zegt Saartje zaterdagmiddag. “Deze camping in eigen dorp leek ons ideaal om een beetje quality time met het gezin door te brengen. Ik vind het fantastisch dat het feestcomité toch nog iets georganiseerd heeft, ondanks de strenge maatregelen. Dankzij een app konden we eten en drank bestellen en die werd tot bij onze tent gebracht. Ook het materiaal werd met hulp van kruiwagens tot op het terrein gedragen; een zeer goede service dus.”

Ward Neirinck van het feestcomité is tevreden met de opkomst. “Vrijdag hadden we 150 inschrijvingen en zaterdag tellen we 240 kampeerders. Vele mensen hebben de tent voor twee nachten opgezet, maar we hebben sowieso meer dan 250 kampeerders, goed voor zo’n 75 tenten. Volgend jaar hopen we ons gewoon kermisprogramma te kunnen plannen, maar een tweede editie sluiten we zeker niet uit.”