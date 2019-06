Mateusz Baska en Keanu Duytschaever scoren tijdens provinciale prijsuitreiking Vlaamse Houtproef CDR

11 juni 2019

170 West-Vlaamse leerlingen namen deel aan de Vlaamse Houtproef, een organisatie van de Confederatie Bouw Vlaamse Schrijnwerkers, samen met de diverse lokale afdelingen waaronder ook de West-Vlaamse vereniging van schrijn- en glaswerkers. De wedstrijd is er voor leerlingen uit het secundair onderwijs die de richting hout of schrijnwerkerij volgen en techniek en vakkennis staan centraal. Elke leerling moest een werkstuk maken in massief hout. De provinciale prijsuitreiking vond plaats in Ieper en de drie beste leerlingen dingen ook mee naar de titel ‘Vlaamse laureaat’. In de afdeling BUSO lieten twee leerlingen uit de Mandelstreek van zich spreken. Mateusz Baska uit Wakken ging met de overwinning aan de haal, Keanu Duytschaever met de tweede prijs. Zij kregen naast een officieel getuigschrift ook praktijkmateriaal.