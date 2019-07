Manege van familie Locquet wordt zaterdag even Bocage Beach Anthony Statius

02 juli 2019

16u02 0 Dentergem Bernard (50) en Vincent (23) Locquet toveren op zaterdag 6 juli hun overdekte paardenpiste in de Vaerestraat in Oeselgem om tot Bocage Beach. “Iedereen is welkom om met de voeten in het zand te genieten van hapjes, drankjes en muziek van topdj’s”, zegt Vincent.

Begin dit jaar richtten Bernard Locquet en zijn zoon Vincent de vzw Team Bocage op. “Met deze vereniging organiseren we allerlei activiteiten om paardrijlessen voor iedereen betaalbaar te houden”, legt Bernard uit. “We wilden ook eens iets doen dat niet met de paardensport te maken had en zo kwamen we op het idee om een beachparty te organiseren. Er komen altijd heel wat jongeren naar onze wedstrijden en die zullen dat zeker zien zitten.”

Vijf bars

“Op zaterdag organiseren we voor de eerste keer Bocage Beach”, pikt Vincent in. “In onze overdekte piste is voldoende plaats om honderden mensen te ontvangen. Er komen vijf verschillende bars: een Havana bar met rum en sigaren, een cocktailbar, een bar voor non-alcoholische dranken, een bar met aperitiefhapjes en een gewone dranktent. Daarnaast is er een loungehoek voor wie even geen zin heeft om te dansen. Geen beachparty zonder goede muziek en hiervoor hebben we een aantal toppers kunnen strikken, waaronder ‘Omdat het kan soundsystem ft. Average Rob’. De andere namen zijn Double Trouble, Djotty, dj Illysium, dj Simon Vancoillie en Mighty B ft. Employerz. De deuren gaan open om 18 uur. Er is eerst een barbecue en na het feest kan iedereen blijven slapen op onze gratis camping.”

Bernard en Vincent geven tien tickets weg aan de eerste tien lezers die hun contactgegevens mailen naar vincelocq@gmail.com. Tickets kosten acht euro in voorverkoop en tien euro aan de kassa. Meer info op de Facebookpagina ‘Bocage Beach.’