Man ontdekt ontsnapte slang van de buren in zijn dakgoot LSI

01 juni 2020

10u27

Bron: LSI 0 DENTERGEM/GENT In Wakken (Dentergem) is zondagavond een boa constrictor in de dakgoot van een woning gevonden. De slang was bij de buren ontsnapt.

Iets over 21u merkte een bewoner van de Camiel Cluysestraat in Wakken het dier van zo’n anderhalve meter lang in de dakgoot op. Hij schrok zich een hoedje en belde meteen de hulpdiensten. Toen brandweer en politie arriveerden, was het dier al terecht bij de eigenaar. Het bleek bij de zoon van de buren ontsnapt. De man woont in Gent maar was naar eigen zeggen op bezoek in de woning van zijn ouders, die in Marokko verblijven, en bracht twee boa’s kortstondig mee. Of dat verhaal klopt, zal nog verder onderzocht worden. De aanwezigheid van een terrarium in de woning deed anders vermoeden.

De politie nam de slangen mee omdat ze niet bij de overheid aangemeld waren. Voor reptielen geldt een aanmeldingsplicht. Ook burgemeester Koen Degroote bekeek de situatie ter plaatse. “Ik zal op de kanalen van de gemeente een oproep doen naar eigenaars van reptielen om die aan te melden”, aldus de burgervader. “Ik vermoed dat er nog wel reptielen in de gemeente aanwezig zijn zonder dat wij er weet van hebben.” Na verhoor en na voorlegging van de nodige vergunningen kreeg de eigenaar zijn reptielen opnieuw mee naar huis in Gent.