Man even kritiek nadat hij gekneld raakt achteraan vrachtwagen VHS

25 juli 2019

20u07 7 Dentergem Langs de Oeselgemstraat in Wakken is donderdag op de middag een 48-jarige vloerlegger levensgevaarlijk gewond geraakt bij een arbeidsongeval.

Dat gebeurde om kwart voor één op de oprit voor zijn bedrijf. Andy Deman wilde een herstelling uitvoeren aan het mechanisme achteraan een vrachtwagen waarmee een container op de carrosserie kan getrokken worden. Hij was daarom in een nauwe ruimte gekropen tussen de dubbele achterwielen. Toen plots de hydraulische leidingen van het mechanisme in werking traden, raakte de man gekneld. De brandweer snelde ter plaatse om hem te bevrijden. Dat gebeurde met de grootste omzichtigheid. Andy Deman kreeg ter plaatse de dringendste zorgen toegediend en werd vervolgens naar het AZ Groeninge in Kortrijk overgebracht. Hij verkeerde op dat moment in levensgevaar maar intussen is dat geweken.