Man (28) vraagt voorwaardelijke straf na bezit en verspreiding 936 foto's en video's met kinderporno

15 september 2020

16u23

Dentergem Een 28-jarige man uit Dentergem die zich voor bezit en verspreiding van 936 foto's en video's met kinderporno moest verantwoorden, boog nederig het hoofd en vroeg de rechter in Kortrijk een voorwaardelijke celstraf. "Mijn misstap kan ik niet ontkennen, mijn straf zal ik aanvaarden", klonk het.

Op 2 maart 2018 kreeg het gerecht via een nationale onderzoekscel naar kinderporno te horen dat het IP-adres van C.D. uit Dentergem aan de feiten te linken was. Een huiszoeking op 26 maart leverde een laptop op waar 936 foto’s en video’s met kinderporno op te vinden waren. Verder onderzoek bracht aan het licht dat de man ook met 11 anderen beelden uitwisselde. “Een moeilijke periode waarin ik op zoek was naar wie ik precies was”, verontschuldigde de man zich. “Ondertussen is mijn situatie stabiel.” De openbare aanklager eiste een voorwaardelijke celstraf van acht maanden met begeleidende voorwaarden. Vonnis op 20 oktober.