Maarten (23) en Jordy (25) maken lokale ondernemers wegwijs in sociale media Anthony Statius

01 augustus 2020

07u53 1 Dentergem Met hun bedrijf Twope willen Dentergemnaar Maarten Demeyere (23) en Wingenaar Jordy Vermeire (25) lokale handelaars en bedrijfjes op de kaart zetten. “In coronatijden is de kracht van sociale media nog duidelijker geworden”, zegt Maarten.

Maarten Demeyere, een student handelswetenschappen uit Dentergem, en Jordy Vermeire, een specialist grafische communicatie uit Wingene, leerden elkaar kennen in het kapsalon van Maartens vriendin in Tielt.

“Ook mijn vriendin beseft het nut van sociale media, want een groot deel van haar klanten vindt ze via Instagram en Facebook”, zegt Maarten. “Toch zijn er nog vele lokale handelaars en kleine bedrijfjes die de weg naar sociale media nog niet gevonden hebben. Een gebrek aan tijd om het zelf te doen of geld om het uit handen te geven zijn de meest gehoorde argumenten. Met Twope willen Jordy en ik een oplossing bieden. Wij nemen de sociale media over en dit doen we aan een lage prijs. Zowel Jordy en ik hebben nog een hoofdjob, dus kunnen wij de tarieven betaalbaar houden voor iedereen.”

“We gaan voor een persoonlijke aanpak”, vervolgt Maarten. “Door ons in te leven in het verhaal van een handelaar of een bedrijf, kunnen we hun verhaal ook beter vertellen door middel van posts, foto’s en video’s op sociale media. Wie op ons beroep kan doen? Bakkers, kappers, horecazaken of schilders; noem maar op. Zeker in deze vreemde coronaperiode is het belangrijk ten gepaste tijde en op een professionele manier te communiceren met de klanten. Ons motto luidt ‘Twope content!’ Samen tevreden, met een kwinkslag naar onze West-Vlaamse roots natuurlijk.”

Meer info vind je via de Facebookpagina en de website www.twope.be.