Lucien en Georgine vieren diamanten huwelijk Anthony Statius

26 november 2019

16u06 0 Dentergem Lucien Carton (91) en Georgine Verstaen (84) uit Oeselgem hebben hun zestigste huwelijksverjaardag gevierd. Het diamanten koppel en hun familie werd uitgenodigd voor een receptie in het gemeentehuis van Dentergem.

Lucien Carton en Georgine Verstaen zijn geboren en getogen Oeselgemnaren en wonen in de Deinzestraat. Ze leerden elkaar kennen op Oeselgem kermis. Lucien werkte vroeger als belastingcontroleur en hij is altijd zeer actief geweest in het verenigingsleven, waaronder de vinkenmaatschappij De Nieuwe Brugzangers, die hij zelf heeft opgericht, muziekmaatschappij De Lustige Vrienden, het sport- en feestcomité en de Irisclub.

Lucien en Georgine hebben drie kinderen, Carine, Marleen en Geert,twee kleinkinderen Jeroen en Joke en een achterkleinkind Syrah. Hun gezamenlijk hobby’s zijn onder andere reizen, dansen, op restaurant gaan en fietsen.