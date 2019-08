Leen wast hondjes met dier- en milieuvriendelijke shampoo in A dog’s tale Anthony Statius

21 augustus 2019

10u40 0 Dentergem Hondjes die een trim- of wasbeurt nodig hebben, kunnen sinds kort terecht bij Leen De Meulenaere (37). De dierenliefhebster opende in Oeselgem haar dier- en milieuvriendelijk hondentrimsalon A dog’s tale. “Ik gebruik enkel producten die biologisch afbreekbaar zijn en niet werden getest op dieren", zegt Leen.

Het trimsalon van Leen De Meulenaere bevindt zich in een bureauruimte van het bekende bedrijf White Stone in de Deinzestraat 92 in Oeselgem. “Het is mijn vriend Thierry, de zaakvoerder van White Stone, die mij heeft aangemoedigd om met A dog’s tale te beginnen”, zegt Leen. “Tien jaar geleden volgde ik bij Syntra een opleiding tot hondentrimster, maar door omstandigheden heb ik daar nooit iets mee gedaan. Twee jaar geleden heb ik even geholpen in het hondentrimsalon Happy Feet in Zwevezele en zo begon het weer te kriebelen. Daarna heb ik mijn kennis opgefrist bij de Groomer Academie in Paal en in juli ben ik gestart met mijn eigen salon.”

“Van maltezers tot newfoundlanders, alle hondjes zijn hier welkom voor een trim- of wasbeurt”, zegt Leen. “Ik werk bewust enkel met producten van het Engelse merk Hownd. Die zijn allemaal vrij van chemicaliën en ze werden ook niet getest op dieren. Naast shampoos heb ik koekjes, natte doekjes, parfums en een balsem voor de poten en de neus. Verder heb ik ook deels biologisch afbreekbare poepzakjes. A dog’s tale is enkel op afspraak open en dit iedere weekavond en op zaterdag. Ik combineer mijn trimsalon nog met mijn job als administratief bediende bij Fluvius.”

Meer info via 0468/56.74.69 of de Facebook- en Instagrampagina’s.