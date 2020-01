La Perla is eerste pizzeria van Dentergem Anthony Statius

03 januari 2020

13u01 7 Dentergem Met La Perla heeft groot-Dentergem eindelijk een eigen Italiaans restaurant. Salvina La Mendola (44) introduceert de keuken van haar thuisland in Dreve 2. Haar pizza’s en pasta’s zijn ook af te halen.

La Perla is nog maar pas open, maar heel wat Dentergemnaren en inwoners uit de naburige gemeenten hebben deze nieuwe ‘culinaire parel’ al ontdekt. “Het beste bewijs dat er nood was aan een Italiaans restaurant in deze regio”, zegt Salvina. “Ik ben opgegroeid in Agrigento in Sicilië en ondertussen woon ik al meer dan tien jaar in België. Ik heb in verschillende Italiaanse restaurants gewerkt, maar nu was het tijd om mijn eigen zaak te starten.”

Salvina staat zelf in de keuken en haar man bakt iedere dag verse pizza’s. “Naast onze pizza’s kun je hier ook terecht voor pasta’s, zoals ravioli met truffel of tortellini met room en hesp. Op onze menukaart vind je ook vis, zoals dorade, vleesgerechten, zoals ossobucco en andere klassiekers, zoals parmigiana di melanzane. Koken is voor mij een passie en ik doe dit iedere dag met veel plezier.”

La Perla biedt plaats aan 34 gasten en het restaurant is elke dag open van 12 tot 14.30 uur en van 18 tot 22.30 uur, behalve op woensdag.