KVLV organiseert sneukelfietstocht Anthony Statius

11 augustus 2019

De KVLV van Dentergem organiseert op maandag 12 augustus een sneukelfietstocht.

Om 9.30 uur verzamelt men aan het JOC voor een tocht van zo’n 53 kilometer langs West-Vlaamse wegen. Er wordt verschillende keren gestopt om iets te eten of te drinken. De tocht is geschikt vor de geoefende, maar ook voor de minder getrainde fietsers. De thuiskomst is voorzien tussen 17.30 en 18 uur.

Inschrijven op voorhand is noodzakelijk en kan via Els van de KVLV op 0476 90 79 16. De kostprijs bedraagt 30 euro en kan gestort worden op BE80 7387 0100 5177.