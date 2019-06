Kunstschilder Leon Beel herdacht met gedenkplaat en tentoonstelling Anthony Statius

13 juni 2019

10u32 0 Dentergem Elf jaar na zijn dood krijgt de Wakkense kunstschilder Leon Beel een gedenkplaat aan zijn geboorteplek in de Oostdreef. De plaat wordt op vrijdag 14 juni onthuld en daarna opent er in het Sociaal Huis een retrospectieve. “We hebben heel wat schatten op zolder gevonden in het geboortehuis van Leon en deze willen graag tonen aan de buitenwereld”, zegt schoonzoon Johan Meersman.

De volledige bovenverdieping van het Sociaal Huis in de Kasteeldreef van Wakken werd omgetoverd tot een expositieruimte met werken van de in 2008 overleden kunstschilder Leon Beel. Dochter Karin, schoonzoon Johan Meersman en hun team maakten een samenstelling uit zijn uitgebreide oeuvre.

“Geen gemakkelijke opdracht want Leon was een zeer productieve kunstenaar”, zegt Johan Meersman. “We hebben talloze mappen gevonden met daarin tekeningen, schetsen, studies en werkjes op papier, karton en hout. Sommige van deze schetsen kan je terugvinden in zijn schilderijen. In deze exclusieve collectie vind je zowel werken van voor en na de Tweede Wereldoorlog, maar ook van in de periode toen hij ondergedoken zat in het verzet. In totaal werden 56 schilderijen geselecteerd voor deze collectie.”

Leon Beel was gans zijn leven een verdienstelijk kunstschilder en hij exposeerde vaak in het binnen- en buitenland. Na een opleiding aan kunstacademies zoals die van Deinze en na een korte carrière als aannemer in openbare elektriciteitswerken, ging hij in de jaren 70 voltijds als kunstschilder aan de slag. De kneepjes van het vak leerde hij van de Zultse kunstenaar Georges D’Heedene. “Leon was vooral bekend voor zijn landschapsschilderijen, waarbij hij altijd veel aandacht had voor de vlasteelt en het boerenleven”, zegt Johan. “Zo ging hij vaak met zijn schildersezel middenin een veld zitten om de vlastelers te schilderen. Hij schilderde ook prachtige portretten en op latere leeftijd schakelde hij meer over op abstracte werken, met een voorkeur voor astrologie en sterrentekens. Deze retrospectieve is een mooi begin, maar we dromen ook nog steeds over een permanente expositieruimte op langere termijn. Het doel van Comité Leon Beel is om met deze verzameling iets te doen, zodat de herinnering aan Leon levend blijft.”

Het Comité Leon Beel zal samen met het gemeentebestuur en de cultuurraad van Dentergem op vrijdag 14 juni om 19.30 uur de herdenkingsplaat onthullen aan de Oostdreef 46. Aansluitend is er een wandeling naar de tentoonstelling in het Sociaal Huis in de Kasteeldreef in Wakken. De tentoonstelling is op de zaterdagen 15 en 22 juni en op maandag 17 juni te bezichtigen van 14 tot 20 uur en verder op de zondagen 16 en 23 juni en op dinsdag 18 juni van 10 tot 20 uur. Meer info via comiteleonbeel@gmail.com.