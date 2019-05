Koppel ruilt restaurant in voor frituur Moart 31 Feestzaal in ’t Roterijtje blijft wel bestaan VDI

29 mei 2019

14u52

Bron: VDI 0 Dentergem De noordzeetong en côte à l’os op de menukaart inruilen voor pakweg een pakje friet met stoofvleessaus, frikandel en een berenpoot. Het is een opmerkelijke en ietwat ongewone wissel en toch is dat precies wat Vincent Tack (39) en Eveline De Lange (33) van plan zijn. Het koppel stopt met de uitbating van zijn restaurant ’t Roterijtje in Oeselgem en opent op 6 juni frituur Moart 31 op de Wapenplaats in Wakken.

Restaurant ’t Roterijtje langs de Deinzestraat in Oeselgem opende 35 jaar geleden de deuren. “Mijn moeder en zus stonden lange tijd aan het roer en in 2000 kwam ook in de zaak terecht”, vertelt Vincent Tack. Sinds 2014 baat ik het samen met mijn vrouw Eveline uit, maar daar komt nu een einde aan. We nemen voormalige frituur Bea op de Wapenplaats over en dopen ze om tot frituur Moart 31, wat in het dialect een verwijzing is naar het adres Markt 31. Vanaf donderdag 6 juni kunnen mensen er komen eten. We kwamen vroeger al geregeld een frietje stekken bij Lesley Hendrickx en Koen Vermeersch. Zij waren hier maar tijdelijk aan de slag, in afwachting van de verbouwingen van hun frituur Bea in Olsene. Zo wisten we dat dit op termijn over te nemen zou zijn.”

Droom

Hoe opmerkelijk de keuze ook, naar de reden voor de switch tussen restaurant en frituur hoeven we niet lang te zoeken. “We hebben al langer een mobiele frituur waar we feestjes mee afschuimen en bovendien droomde Vincent er al langer van om een echte frituur uit te baten”, vertelt Eveline. “Bovendien betekent een frituur uitbaten ook vastere uren voor ons

Feestzaal blijft

Helemaal afscheid nemen van ’t Roterijtje doet het koppel niet. De zaak blijft nog bestaan als feestzaal. “Mensen kunnen er nog steeds terecht voor feestjes vanaf vijftien personen. In de week zijn dat vaak rouwmaaltijden of bedrijfsfeestjes, in het weekend dan weer communies en babyborrels. Op die manier kunnen we ons nodige personeel wel beter benutten. Het is hier vaak druk, maar er zijn ook dagen dat het kalm is en dan moet je je personeel natuurlijk ook betalen. Bovendien kwamen er maar weinig jongeren meer op restaurant. Een frituur biedt op dat vlak een beter toekomstperspectief en het betekent dat we ook vastere werkuren zullen hebben.”

Op momenten dat er feesten in ’t Roterijtje zijn, tekent Vincent daar present en zal Eveline frietjes in Moart 31 bakken. Ook de mobiele frituur blijft behouden. “We heropenen de frituur op donderdag 6 juni en trakteren in het weekend dat daarop volgt onze klanten op een glaasje cava en een hapje”, weet Vincent. “Als openingsactie pakken we ook uit met frikandellen en bouletten aan 1 euro. Mijn ervaring in het restaurant is uiteraard handig en dus zal ik zowel het stoofvlees als de vol-au-vent vers bereiden. Ik mik ook op salades en seizoensgebonden gerechten, zoals hutsepot en hamrolletjes in witloof in de winter. Later willen we ook zelfbereide hamburgers en een reeks andere suggesties op de kaart plaatsen.”

Meer info op de Facebookpagina Moart 31. De frituur is ’s middags en ’s avonds open, behalve op dinsdag en woensdag.